Derksen loyaal aan Genee en ‘Gijp’: ‘En vanwege een kleine loonsverhoging’

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen zijn vanaf komende zomer naar alle waarschijnlijkheid te zien op Veronica, maar laatstgenoemde houdt nog een slag om de arm. Derksen, momenteel nog actief bij Voetbal Inside bij RTL 7, zegt in gesprek met Omnisport dat hij nog niet gefeliciteerd kan worden met de transfer.

"Ik kan er officieel nog weinig over zeggen, omdat we tot mei niet met andere partijen mogen onderhandelen. Dat staat in ons contract met RTL. Wij mogen formeel niet onderhandelen met John de Mol", aldus Derksen, die dus nog niet heeft onderhandeld met de mediamagnaat: "Nou, De Mol heeft ons een aanbieding gedaan. Dat is juridisch iets anders dan onderhandelen."

De analyticus vertelt dat De Mol hen alleen als trio wilde. "Het is een succesvol programma en dan zou ik een geweldige spelbreker zijn ten opzichte van Wilfred Genee en René van der Gijp. RTL vond ons trouwens ook alleen als trio interessant. Dat had ik me niet gerealiseerd, maar RTL dacht precies zo. Het blijkt dus: als het trio uit elkaar valt, zijn we plotseling niets meer waard."

Derksen stelt dat hij vanwege de loyaliteit naar zijn collega’s nog niet met pensioen gaat: "En vanwege een kleine loonsverhoging." Derksen zei eerder dat hij bij RTL vijf ton verdiende, maar beaamt niet dat hij nu het dubbele gaat verdienen: "Nou nee, dat is overdreven, maar we zijn erg tevreden. (...) Maar dat werk interesseert me geen reet. Ik ben met theatershows bezig. Dat is mijn lust en mijn leven. En dat werk...ja, je moet ook ergens de kost verdienen."