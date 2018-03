‘Als Jan van Halst een vent is, stapt hij op bij FC Twente’

Hugo is het niet eens met het aanblijven van Jan van Halst: 'Hij heeft er een potje van gemaakt.' Koert vindt het overdreven: 'Terugtreden als technisch-directeur is voldoende'. Verder een stevige oproep van Koert aan alle kijkers en Andy van der Meijde over Younes: 'Ik geef hem groot gelijk.'