‘Het is alleen de vraag tegen wie Real Madrid in Kiev komt te spelen’

Real Madrid won de afgelopen twee edities van de Champions League en Christian Karembeu is ervan overtuigd dat de Koninklijke ook dit seizoen aan de haal gaat met de eindzege in het miljardenbal. Volgens de oud-voetballer is het zeker dat de Spaanse topclub de finale haalt.

De ploeg van trainer Zinédine Zidane neemt het in de kwartfinale op tegen Juventus. Volgende week dinsdag staat de eerste ontmoeting in Turijn op het programma. Karembeu weet zeker dat Real Madrid doorgaat. “Je hoeft de vraag niet eens te stellen”, zegt de oud-middenvelder in gesprek met Omnisport. “Alleen Real kan de Champions League winnen. Het is de vraag wie in Kiev tegen Real Madrid komt te spelen, ik weet het niet. Real gaat hoe dan ook naar Kiev, ja.”

Karembeu, tweevoudig Champions League-winnaar met Real Madrid, is fan van Zidane als trainer, ook al staat de Fransman dit seizoen wat meer onder druk. “Hij was al een fantastische speler en hij wordt ook een geweldige trainer, hij laat het nu al zien>” Voor het duel met Juventus in de Champions League neemt Real Madrid het zaterdag eerst op in LaLiga tegen Las Palmas.