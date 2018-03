Clubs uit PL en MLS geen optie: ‘Als hij het leest, barst hij in lachen uit’

De vader van Claudio Marchisio verzekert dat de middenvelder van Juventus deze zomer niet naar de Major League Soccer, de Premier League of de Bundesliga zal verkassen. Stefano Marchisio, die ook als zaakwaarnemer optreedt, zegt in gesprek met juvenews dat zijn zoon niet van plan is om de Italiaanse landskampioen spoedig te verlaten.

De 55-voudig international van Italië kampt dit seizoen regelmatig met blessures, waardoor hij nauwelijks speelt. "Claudio is kalm en hij is al een paar maanden in goede vorm. Hij werkt hard en staat altijd klaar, maar de trainer (Massimiliano Allegri, red.) maakt de beslissingen. Ik hoop altijd dat Claudio speelt, maar dat hangt van wel duizend factoren af.”

Vader Marchisio weet dat er geruchten zijn over een transfer naar het buitenland, maar ontkent dat er iets speelt. “Claudio heeft nog twee jaar op zijn contract, dat wil hij respecteren, want hij geeft om de club. Veel dingen die zijn gezegd zijn, niet waar. Men dacht dat wij al in Duitsland, Engeland of de Verenigde Staten waren. Als de club zegt dat Claudio niet langer onderdeel is van het project, dan pas gaan we ons zorgen maken.”

Marchisio zou vooral op weg zijn naar de VS, omdat hij regelmatig tweet naar Andrea Pirlo en Sebastian Giovinco, beiden actief in de MLS. “Dat doet hij al twee jaar. Als hij deze verhalen leest, barst hij in lachen uit”, aldus de belangenbehartiger, die wel aangeeft dat de situatie deze zomer kan veranderen: “Als er een druppel komt die de emmer doet overlopen, kan je gaan rondkijken. Maar dat is nog niet gebeurd.”