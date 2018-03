Genee legt transfer uit: ‘John zei: ’Ik heb een heel takenpakket voor je‘’

Woensdagavond werd bekend dat Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen na de zomer niet meer te zien zijn bij RTL 7. De presentator en analytici maken de overstap naar Veronica. Genee geeft aan dat de transfer 'bijzonder' voor hem is: "Je gaat een stap maken in je carrière, ook verrassend voor mijzelf."

"Het is de afgelopen week in een stroomversnelling gekomen. We hebben lang in de veronderstelling geleefd dat we met RTL door zouden gaan, maar we kwamen er maar niet uit met z’n allen. Vorige week kwam John de Mol ineens voorbij en die wilde praten", legt de presentator uit bij de Veronica Ochtendshow van Giel Beelen.

"Hij schetste in 10 minuten een beeld wat in de afgelopen 4,5 maand niet gelukt is bij RTL", vervolgt Genee. "John ging met ons zitten en zei: Ik heb een heel takenpakket voor je. En voor de mannen is er het perspectief van de Champions League en dat vindt René helemaal het einde. Toen was het vrij snel duidelijk dat dat het moest gaan worden."

"We zijn nog in gesprek officieel, maar als hij zijn afspraken nakomt, en zo ken ik John ook, dan gaan we er gewoon uitkomen. De afspraak is dat we nog wel het WK gaan doen deze zomer, maar de bedoeling is om 1 augustus bij Veronica aan de slag te gaan", besluit Genee.