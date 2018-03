‘Mourinho wil kou uit de lucht halen en plant groepsgesprek bij United’

José Mourinho gaat nog deze week met de gehele selectie van Manchester United in gesprek. De Portugese manager wil alle problemen tussen hem en diverse spelers oplossen, om zodoende het seizoen te redden. Mourinho lag de laatste weken onder vuur doordat hij overhoop zou liggen met verschillende spelers uit zijn team, onder wie Paul Pogba en Luke Shaw.

Tussen Mourinho en Shaw botert het al langere tijd niet en twee weken geleden zouden de twee een aanvaring hebben gehad op de training. Ook met Pogba ligt de coach overhoop. De middenvelder is niet zeker meer van een vaste basisplaats en zou zelfs al niet meer praten met Mourinho. The Sun meldt dat de manager verdere escalatie wil voorkomen en daarom een onderhoud met de complete selectie heeft ingelast.

Mourinho heeft er een paar vrije dagen in Portugal opzitten en is inmiddels teruggekeerd in Manchester. Donderdag en vrijdag keren ook de internationals terug van hun verplichtingen bij de nationale teams. Op het trainingscomplex in Carrington wil Mourinho in gesprek met zijn spelers, om alle neuzen weer dezelfde richting in te krijgen om zodoende het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten.