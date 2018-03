Messi onder vuur na absentie: ‘Cristiano had het wel gedaan’

Spanje was dinsdagavond oppermachtig tegen Argentinië en won uiteindelijk met 6-1 van de ploeg van Jorge Sampaoli. Bij de bezoekers was Lionel Messi, net als bij het duel met Italië (2-0), afwezig, aangezien de aanvaller van Barcelona geen risico's wilde nemen met zijn hamstringproblemen. Hugo Gatti vindt dat Messi hoe dan ook minuten had moeten maken.

De 73-jarige oud-international, die achttien caps op zijn naam heeft staan, zegt in gesprek met El Chiringuito dat de sterspeler zijn gezicht had moeten tonen en stelt dat Cristiano Ronaldo dit wel had gedaan als de Portugees eveneens had gekampt met lichte pijntjes. "Messi had echt moeten spelen, mensen wilden hem zien. Ik weet zeker dat Cristiano het wel had gedaan."

Gatti benadrukt echter dat Argentinië niet afhankelijk is van Messi, ondanks het feit dat het land met de dribbelaar in de gelederen structureel meer punten haalt. De voormalig doelman wijst op de andere spelers met veel kwaliteit die de nationale ploeg rijk is: "Ik denk niet dat Messi degene is die het team maakt. Ik geloof niet in dat soort dingen."