Barcelona intensiveert jacht op Matthijs de Ligt

(AS)

Robert Lewandowski heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Real Madrid. De Poolse spits vraagt Bayern München om medewerking te verlenen voor zijn droomtransfer. (AS)

Het contract van Mousa Dembélé loopt af in de zomer van 2019. Tottenham Hotspur staat niet onwelwillend tegenover een nieuw contract, maar twijfelt enigszins door de blessuregevoeligheid van de middenvelder. (Het Laatste Nieuws)

Manchester City wil in gesprek met Raheem Sterling over een nieuw contract. De huidige verbintenis van de Engels international loopt af in de zomer van 2020.