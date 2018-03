‘Het is bijna eng hoeveel Matthijs de Ligt en Gerard Piqué op elkaar lijken’

In het programma 'Feiten op tafel' duikt Voetbalzone samen met Opta de statistieken in om een zo objectief mogelijke bijdrage te leveren aan actuele discussies uit de voetballerij. Deze week werden zowel Justin Kluivert als Matthijs de Ligt door Goal.com in de NxGn verkozen tot grootste talenten onder-19. In deze aflevering schuift analist Joris van den Ban aan om de vraag Aan de hand van een analyse van de speler en vergelijkingen met andere topverdedigers wordt hij langs de meetlat gelegd en wordt een op feiten gebaseerde conclusie getrokken.

Bekijk de aflevering hieronder.