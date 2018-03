‘Krankzinnige spelers' wakkeren frustratie aan: 'Anders dan bij Chelsea'

Dominic Solanke komt nauwelijks aan spelen toe bij Liverpool. De aanvaller heeft sinds nieuwjaarsdag slechts 23 minuten meegespeeld in het eerste van the Reds en daar baalt de Engelsman van. In gesprek met de Liverpool Echo steekt Solanke, die eerder bij Chelsea ook weinig speelde, zijn frustratie over het gebrek aan speeltijd niet onder stoelen of banken.

"Het is anders dan bij Chelsea", begint de voormalig speler van Vitesse, die tot medio 2022 vastligt. "Maar het is altijd frustrerend als je niet speelt. Maar ik ben nog wel gelukkig bij Liverpool. Bij een club als Liverpool is er altijd veel onderlinge concurrentie, dus je weet dat het altijd zware tijden kunnen zijn. Ik leer van de mensen om me heen, er zijn enkele krankzinnige spelers bij Liverpool."

Solanke doelt onder anderen op de voorhoede Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah, die dit seizoen schitteren onder Jürgen Klopp. "Ik heb zeker geleerd van deze spelers, ik ben hun dankbaar. Je moet altijd proberen het positieve uit de situatie te halen. We doen het zo goed op het moment, de aanvallers zijn fenomenaal dit seizoen. Vooral Salah is op dreef, ik ben blij voor hem. Hij is niet te stoppen."