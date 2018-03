‘Willem II wil verdediger transfervrij ophalen bij FC Groningen’

Yoëll van Nieff kreeg onlangs te horen dat hij geen toekomst heeft bij FC Groningen en een nieuwe club dient zich aan. Volgens het Dagblad van het Noorden is Willem II een van de kandidaten om de verdediger in te lijven. Woensdag voerde de 24-jarige Van Nieff al een gesprek met de club uit Tilburg.

Van Nieff heeft bij FC Groningen een aflopend contract. De club besloot niet verder met hem te gaan, waardoor hij transfervrij kan vertrekken. Daar hoopt Willem II na dit seizoen van te profiteren. Woensdag vond een gesprek tussen Van Nieff en technisch directeur Joris Mathijsen plaats.

De linkspoot werd opgeleid bij Groningen en werd later uitgeleend aan FC Dordrecht en Excelsior. In 2015 won hij de KNVB Beker met zijn huidige club. Dit seizoen kwam Van Nieff tot achttien wedstrijden in de ploeg van trainer Ernest Faber, waarvan hij zestien keer vanuit de basis startte. In de Eredivisie kwam hij deze voetbaljaargang tot een doelpunt.