‘Hoeveel geld ik precies heb? Genoeg om Roda JC over te nemen’

Salar Azimi wil Roda JC het liefst zo snel mogelijk overnemen. De steenrijke Iraniër schat de kans zelf op vijftig procent dat hij binnenkort eigenaar is van de club uit Kerkrade. Hij hoopt de degradatiekandidaat uit het slop te trekken en wil van Roda een stabiele club in de Eredivisie maken.

"Ik kijk als ondernemer naar een voetbalclub", zegt Azimi in een interview met het Algemeen Dagblad. "KV Oostende heeft een stadioncapaciteit van 8.200 en een omzet van 18 miljoen euro. Bij Roda is het 20.000 versus 11 miljoen. Je hoeft geen schriftgeleerde te zijn om de groeipotentie te zien. Ik ben een simpele boer. Maar wel een hardwerkende boer. Met die mentaliteit kan ik Roda uit het slop trekken. Zo zijn al mijn verhalen namelijk uitgekomen.”

Geld is geen enkel probleem, stelt Azimi, die vorig jaar nog 110.000 euro schonk aan NAC Breda. “Hoeveel geld ik precies heb? Genoeg om Roda JC over te nemen”, vertelt hij. “Je moet gevoel hebben bij een club. Een tussenpersoon benaderde me onlangs met de vraag of ik interesse heb in FC Groningen. Nee. Heb ik niks mee. Dat gevoel heb ik wél bij Roda. Ook omdat het alleen maar beter kan. Ik beloof geen Champions League-voetbal, wel dat Roda een stabiele Eredivisionist wordt.”

Azimi denkt dat de kansen fifty-fifty zijn dat hij Roda overneemt, al is de club uit Kerkrade niet het enige paard waarop hij wedt. "Ik zie mezelf wel zitten, in Limburg, op het ereterras. Naast Frits Schrouff (de loempiagigant, red.), een geweldige man. Ik ben nog met twee clubs in gesprek. Eén in Nederland en één in België. Nee, welke zeg ik niet. Wat vaststaat: er komt een dag dat ik een eigen club heb. Die belofte doe ik je zwart op wit.”