‘Everton krijgt lucht van salaris Koeman bij KNVB en wil onder afspraak uit’

Everton zette Ronald Koeman vorig jaar op straat en betaalt nog altijd een fors deel van zijn salaris door, maar probeert daar nu onderuit te komen, zo meldt de Liverpool Echo. Koeman had in Liverpool een doorlopend contract en bij zijn ontslag werd afgesproken dat de club zijn salaris bij zijn nieuwe werkgever zou aanvullen tot aan het bedrag wat hij op Goodison Park verdiende. Als bondscoach van Oranje verdient Koeman echter slechts circa tien procent van wat hij bij Everton opstreek, en dat zint de club uit de Premier League niet.

Everton probeert via een juridische weg onder de afspraak met Koeman uit te komen. Daarbij wijst de huidige nummer negen van de competitie naar bondscoaches zoals Martin O’Neill (Noord-Ierland), Vladimir Petkovic (Zwitserland) en Lars Lagerbäck (IJsland). Deze drie keuzeheren zouden allen meer verdienen dan Koeman ontvangt bij de KNVB.

Koeman maakte in 2016 de overstap van Southampton naar Everton. In Liverpool werd hij met een jaarsalaris van ongeveer 6,8 miljoen euro een van de bestbetaalde managers van de Premier League. Na tegenvallende resultaten werd hij in oktober ontslagen, terwijl zijn contract doorliep tot medio 2019. Everton wil niet nog vijftien maanden het verschil in salaris aanvullen en probeert nu dus die afspraak op te zeggen. Eerder was Everton al een grote som geld kwijt bij het ontslag van Roberto Martinez, de huidige bondscoach van België. Hij ontving 11,5 miljoen euro na zijn ontslag.