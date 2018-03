‘Met De Ligt, Kluivert en Kadioglu zouden wij hier winnen’

Nederland Onder-19 is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor het EK van volgend jaar in Finland. Dinsdag ging de ploeg van Maarten Stekelenburg met 1-4 onderuit tegen Duitsland, dat zich verrassend genoeg ook niet heeft weten te plaatsen voor het eindtoernooi. Stekelenburg zegt het niet heel vreemd te vinden dat zijn ploeg er niet in is geslaagd om kwalificatie af te dwingen. Hij mist immers diverse belangrijke spelers. “Met Matthijs de Ligt en Justin Kluivert, plus Ferdi Kadioglu (schorsing, red.), zouden wij deze leeftijdscategorie compleet hebben. Dan zouden wij hier winnen. Dat zijn onze drie beste spelers. Haal je die weg, dan zijn we in staat heel goed mee te doen, maar kun je net niet het verschil maken”, vertelt de keuzeheer.

Oranje Onder-19 moest het dus doen zonder verschillende belangrijke krachten. Kluivert en De Ligt stonden bij het grote Oranje, terwijl de Duitse tegenstander gemiddeld bijna een jaar verder was. “Zij hebben natuurlijk een enorme vijver om in te vissen”, zegt Stekelenburg in De Telegraaf. Bij Duitsland deden spelers als Arne Baier (Hertha BSC) en Kai Havertz (Bayer Leverkusen), beiden basissklanten in de Bundesliga, mee. Duitsland wordt door Nederland vaak gezien als het goede voorbeeld, maar het is lastig voor de bond om de vinger erachter te krijgen waar het verschil wordt gemaakt.

“Natuurlijk heb je daar contact over met mensen binnen de Duitse bond”, aldus Stekelenburg. “Zo’n nummer tien (Havertz, red.) is een flegmatieke speler waarvan je jezelf kunt afvragen of hij in het verleden ook was doorgekomen. Ze vertellen dat ze destijds vooral de omslag hebben gemaakt om meer in te zetten op technisch begaafde middenvelders. Dat zie je nu met types als Özil en Kroos in de A-ploeg terug, jongens die aan de bal heel goed zijn. In Nederland komen die spelers in golfbewegingen. Het is hier niet slecht en we hebben echt goede talenten rondlopen zoals een Frenkie de Jong.”

Stekelenbrug baalt er stevig van dat Oranje Onder-19 er volgend jaar niet bij is in Finland. “Dit duel met Duitsland was een topwedstrijd en op een EK hadden we er daar meer van kunnen spelen”, aldus de trainer, die de uitslag geflatteerd vindt. “Dat het zó dicht tegen elkaar aan zit, met een openingsfase en fase na rust waaruit we meer moesten halen, is goed om te zien.”