Ten Hag afgetroefd door Cocu: ‘Ik had wat meer verwacht van hem'

Erik ten Hag zei ooit dat goede trainers zich onderscheiden door hun teams in de tweede seizoenshelft beter te laten spelen dan voor de winterstop. De Telegraaf constateert dat de huidige trainer van Ajax dat de laatste jaren wel voor elkaar heeft gekregen, maar dat Phillip Cocu hem daarin overtreft. De coach van PSV liet zijn team de afgelopen vier jaar steevast na de winterstop beter presteren. „In het geval van Cocu denk ik dat het geen toeval is”, zegt Aad de Mos.

De oud-trainer van onder meer PSV denkt te weten hoe het komt dat Cocu na de winterstop beter presteert dan daarvoor. “Elk seizoen hebben ze bij PSV in de eerste seizoenshelft wel een dipje, maar wat Cocu kenmerkt, is dat hij het team daar meestal ook weer snel uit weet te krijgen”, vertelt hij. “Vaak blijven ploegen te lang in een crisis hangen, maar ik vind dat Cocu snel een oplossing ziet. Dan komt hij met een verandering van speelwijze of met een paar andere spelers in de ploeg en dan komt er toch weer snel stabiliteit in de prestaties. Dat is toch een kwaliteit.”

Ten Hag begon het seizoen bij FC Utrecht en volgde halverwege het seizoen Marcel Keizer op bij Ajax. In Amsterdam heeft de trainer volgens De Mos nog niet het beste van zichzelf laten zien, stelt De Mos. “Ik had wat meer verwacht van hem. De goede tactische ingrepen die je van hem bij FC Utrecht zag, heb ik bij Ajax minder gezien. Het lijkt toch of hij een beetje in een keurslijf zit, waardoor hij beperkt wordt in zijn tactisch handelen. Het is ook niet zo gek dat je een aanloopperiode nodig hebt als je van de subtop naar een topclub gaat. Die tijd heeft hij niet gekregen doordat hij midden in het seizoen de stap heeft gemaakt.”