‘Lambert is het beu en zet Afellay per direct uit selectie Stoke City’

Ibrahim Afellay is uit de selectie van Stoke City gezet. Manager Paul Lambert heeft de ex-speler van onder meer PSV en Barcelona geïnformeerd dat hij niet meer mee mag trainen met de selectie van the Potters tijdens het slot van de competitie. Stoke City is de nummer negentien van de Premier League en heeft nog zeven wedstrijden om degradatie te voorkomen.

Volgens de Daily Telegraph is Lambert niet tevreden over de houding en prestaties van Afellay op de trainingen. Daarom heeft de manager de 53-voudig Oranje-international deze week gezegd dat hij niet meer welkom is. Het contract van de 31-jarige Afellay loopt nog meer dan een jaar door, tot medio 2019. Hoewel de middenvelder uit de selectie is gezet, krijgt hij wel gewoon doorbetaald. Afellay verdient bij de Engelse degradatiekandidaat circa 34.000 euro per week.

Afellay is zodoende op een dood spoor beland bij Stoke City en de verwachting is dat beide partijen op korte termijn om de tafel gaan om tot een akkoord te komen over het ontbinden van het contract. Daardoor zou Afellay aan het einde van het seizoen transfervrij kunnen vertrekken. De middenvelder kwam in de competitie op 30 december voor het laatst in actie voor Stoke, tijdens de 5-0 nederlaag tegen Chelsea.