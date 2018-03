Ibrahimovic kan al debuteren: ‘We hebben het niet over een normaal mens’

Zlatan Ibrahimovic kan aanstaande zaterdag al debuteren voor LA Galaxy. De club maakt via de officiële kanalen bekend dat de Zweedse aanwinst vrijdag voor het eerst meetraint met de selectie van trainer Sigi Schmid. Zaterdag is hij beschikbaar voor de stadsderby tegen Los Angeles FC.

Ibrahimovic speelde in december zijn laatste wedstrijd voor Manchester United. Toch verwacht Schmid dat hij zaterdag al een beroep kan doen op de routinier. “We hebben het hier over Zlatan Ibrahimovic”, zei de Duitse trainer volgens Voetbal International in aanloop naar het duel van zaterdag. “We hebben het niet over een normaal mens. Dat zal hij je ook vertellen. Hij is een strijder. Hij houdt van uitdagingen. Hij zal niet meteen negentig minuten mee kunnen doen, maar of hij een rol kan spelen in de wedstrijd? Hoogstwaarschijnlijk wel.”

Door blessureleed kwam Ibrahimovic dit seizoen slechts tot een handvol wedstrijden voor Manchester United. “Hij is een geweldige speler. Als je zo iemand opstelt, word je er altijd sterker van. Hij kan in verschillende systemen spelen. Alleen in de spits, samen met iemand of in een driemansaanval. Hij weet hoe je moet voetballen.”