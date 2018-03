‘Genegeerde ADO-verdediger heeft reeds getekend bij Portugese topclub’

Tyronne Ebuehi lijkt bezig aan zijn laatste maanden in dienst van ADO Den Haag. De rechtervleugelverdediger loopt aankomende zomer uit zijn contract bij de Eredivisionist en heeft nog altijd geen aanstalten gemaakt een nieuwe verbintenis te tekenen. Omroep West weet woensdagavond zelfs te melden dat Ebuehi al elders heeft getekend.

Volgens het regionale dagblad is de 22-jarige Haarlemmer op weg naar Benfica en zou hij zijn toekomst reeds verbonden hebben aan de Portugese topclub. Ebuehi heeft naar verluidt voor vijf seizoenen getekend en maakt aankomende zomer transfervrij de overstap naar Lissabon. Hij levert ADO Den Haag zodoende geen transfersom op.

ADO leek eerder op de dag overigens al een voorschot te nemen op het aanstaande vertrek van de back. De club liet in een communiqué weten graag verder te willen met onder anderen Aaron Meijers en Tom Beugelsdijk, terwijl de contracten van Tim Coremans, Édouard Duplan en Trevor David formeel zijn opgezegd, maar over de aankomende zomer eveneens transfervrije Ebuehi werd niet gerept.

Voor Omroep West is dat voldoende reden om aan te nemen dat de toekomst van de verdediger niet bij ADO ligt. Ebuehi is afkomstig uit de jeugdopleiding van de club en is de laatste twee seizoenen uitgegroeid tot een vaste waarde. Sinds zijn debuut in 2014 speelde hij 81 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor één doelpunt en drie assists.