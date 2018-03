‘De Boer en Bosz zouden bij Heerenveen een stapje terug moeten doen’

SC Heerenveen moet op zoek naar een nieuwe trainer, nu Jurgen Streppel aankomende zomer de deur achter zich dicht zal slaan in het Abe Lenstra Stadion. Volgens Gerald Sibon, oud-spits van de Friezen, doet de Eredivisionist er goed aan hoog in te zetten bij het zoeken naar een opvolger.

Onder meer de namen van Frank de Boer en Peter Bosz passeerden al de revue in Friesland. "Ik zou er als clubleiding niet aan moeten denken dat je het niet probeert en in de zomer Frank de Boer hoort zeggen dat hij Heerenveen best had zien zitten. Of het realistisch is, hangt vooral van de betreffende trainers af", vertelt Sibon aan Voetbal International. Aankomende zomer komt er na twee seizoenen een einde aan het huwelijk tussen Heerenveen en Streppel. Laatstgenoemde komt vanwege de tegenvallende resultaten niet in aanmerking komt voor een nieuw contract.

Sibon hoopt dat Heerenveen een coach van naam kan verleiden. "De Boer en Bosz zijn gewend geraakt aan het werken onder de meest professionele omstandigheden, met topfaciliteiten en een grote staf met specialisten op alle vlakken. Op dat gebied zouden ze als trainer van Heerenveen een stapje terug moeten doen. Als ze daartoe bereid zijn, zou dat fantastisch zijn. Aan de andere kant: ik denk niet dat iemand ooit had verwacht dat Heerenveen Marco van Basten als trainer zou kunnen binnenhalen."