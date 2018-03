Lieder spreekt van ‘misplaatste sanctie’: ‘De trainer voelde zich gepasseerd’

Mart Lieder werd woensdag vanwege 'disciplinaire redenen' uit de selectie van FC Eindhoven gezet. Ofschoon de Jupiler League-club zich verder niet uitweidde over de aanleiding van de straf, heeft de aanvaller reeds te kennen gegeven zich niet te kunnen vinden in de beslissing van zijn club.

Trainer David Nascimento besloot Lieder uit zijn selectie te zetten. "Ik heb mij maandag laten behandelen voor een blessure bij mijn eigen fysiotherapeut, dit in overleg met de medische staf van de club. Dit gebeurt vaker. Ik miste daardoor de training. Alles uiteraard met het doel om zo snel mogelijk weer fit te zijn. De hoofdtrainer heeft dit opgevat als dat ik hem gepasseerd heb in de communicatie en heeft mij daarom tot en met vrijdag geschorst", vertelt de spits aan Voetbal International.

Lieder is dit seizoen met 23 doelpunten in 27 competitieoptredens topscorer van de Jupiler League. Hij mist door zijn schorsing de thuiswedstrijd van vrijdagavond tegen koploper NEC. "In mijn ogen een volkomen onterechte en misplaatste sanctie. Ik ben mij van geen kwaad bewust geweest", vervolgt hij. "Als je als trainer dingen anders wilt, praat je erover en is het uit de wereld wat mij betreft. Dan ga je samen weer verder in het belang van Eindhoven, maar de trainer heeft er een andere mening over. Die heb ik te accepteren."

De 27-jarige midvoor is vanaf zaterdag weer welkom bij het eerste van FC Eindhoven en traint tot dan mee met de beloftenploeg. Lieder loopt aankomende zomer uit zijn contract bij de Brabanders en heeft al meermaals laten weten niet voornemens te zijn een nieuwe verbintenis te tekenen.