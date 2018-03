‘Supermarkt’ koestert Turkse groeibriljant: ‘Hij scoorde deze week erg fraai’

AS Roma raakte de afgelopen seizoenen regelmatig grote spelers kwijt. Zo sloegen onder anderen Miralem Pjanic (Juventus) en Mohamed Salah (Liverpool) in de laatst twee jaar de deur achter zich dicht in Stadio Olimpico. Roma heeft daarmee de reputatie opgebouwd vooral een opleidingsclub te zijn, maar daar wil president James Pallotta niets van weten.

De Amerikaanse beleidsbepaler uit in gesprek met Sirius XM Radio zijn frustratie over het feit dat Roma wordt beschouwd als een 'supermarkt'. "Dingen steken niet zo simpel in elkaar als dat het lijkt. Laat me je een voorbeeld geven", begint hij. "Pjanic had een transferclausule, waardoor we hem wel moesten verkopen. Salah maakt momenteel gehakt van de Premier League. Hij wilde weg en zijn contract liep niet veel langer meer door, waardoor we geen keus hadden."

"Achter de schermen spelen er dingen die men zich niet realiseert. We proberen niet louter spelers te verkopen", benadrukt Pallotta, die te spreken is over Monchi. Laatstgenoemde werd vorig jaar aangesteld als technisch directeur van de Serie A-club. "Hij heeft wat tijd nodig gehad om zich aan te passen, want Roma is, zoals we allemaal weten, geen gemakkelijke club, vooral gezien de druk vanuit de media. Hij arriveerde vorig jaar en had weinig tijd. De selectie moest grondig hernieuwd worden en hij moest zijn eigen plan ook op poten zetten. Dat kost tijd."

Pallotta is lovend over zomeraankoop Cengiz Ünder. De twintigjarige Turk werd als opvolger van Salah weggeplukt bij Istanbul Basaksehir en heeft zich inmiddels opgewerkt tot een basiskracht in het team van Eusebio Di Francesco. Ünder was in 24 officiële wedstrijden dit seizoen goed voor zes doelpunten en één assist. "Hij begint echt goed te voetballen en hij scoorde deze week erg fraai voor Turkije (tegen Montenegro, red.). Hij ligt de komende vijf jaar nog vast."