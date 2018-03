‘Ik heb hem uitgelegd wat Ajax van hem wil, hij begrijpt het nu beter’

Wamberto was als speler al belangrijk voor Ajax en is nu ook nog altijd van grote waarde voor de club uit Amsterdam. De oud-voetballer is sinds enige tijd begeleider van David Neres. De Braziliaanse buitenspeler had in zijn beginperiode bij Ajax moeite om zich aan te passen en kreeg door de taalbarrière niet alles goed mee op de training. Wamberto heeft ervoor gezorgd dat de talentvolle buitenspeler zich beter thuis voelt bij Ajax.

De 21-jarige Neres kwam in januari 2017 voor twaalf miljoen euro naar Ajax. Door de hoge transfersom waren de verwachtingen hoog gespannen. Het eerste halfjaar kreeg Neres de tijd om te wennen in Amsterdam. Dat ging moeizaam, tot Ajax de hulp inschakelde van Wamberto. “Van der Sar had mij gebeld met de vraag of ik wilde helpen. "Wil jij voor ons met Neres praten?" Hij had het in het begin moeilijk”, zegt de oud-Ajacied tegen FOX Sports. “Ik heb aan Neres uitgelegd wat Ajax van hem wil. Neres begrijpt het nu beter en speelt nu ook goede wedstrijden. Ik probeer hem altijd voor wedstrijden en trainingen te motiveren. Het is niet makkelijk met deze temperaturen voor Brazilianen.”

Wamberto koestert nog altijd warme gevoelens voor Ajax. “Ajax is voor mij een van de beste clubs van de wereld. Ik heb zes jaar een prachtige tijd gehad bij Ajax. Ajax zit altijd in mijn bloed”, laat hij weten. De Braziliaan heeft zich altijd thuisgevoeld bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. “Bij mijn komst dacht ik dat ze hier erg arrogant zouden zijn. Maar dat was heel anders. De mensen hier gingen mij juist helpen. Daarom kon ik mij snel aanpassen.”

Bij Ajax wordt Wamberto vooral herinnerd vanwege zijn buitenspeldoelpunt in de bekerfinale tegen FC Utrecht in 2008. Vlak voor tijd tekende hij in buitenspelpositie voor de gelijkmaker, waarna Ajax in de verlening de wedstrijd naar zich toe trok. “Ik dook snel achter iedereen op. Ik ben klein en ik denk dat de scheidsrechter mij niet heeft gezien. Ik scoorde en ik zag dat iedereen weer naar de middenlijn liep. Het was drie meter, haha.”