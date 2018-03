Strapatsen Pogba gehekeld: ‘Zoals het elke dag kleuren van zijn haar’

Paul Pogba gaf dinsdagavond met een doelpunt en een assist zijn visitekaartje af in de vriendschappelijke wedstrijd van Frankrijk tegen Rusland (0-3). De middenvelder van Manchester United staat echter regelmatig ter discussie en niet op de laatste plaats vanwege zijn flamboyante overkomen, zo stelt David May.

Volgens de oud-verdediger van onder meer Blackburn Rovers en Manchester United doet Pogba er goed aan zich volledig te focussen op zijn prestaties op het veld. "Zo nu en dan staat er geen maat op hem. Ik weet alleen niet of zijn strapatsen buiten het veld in zijn voordeel spreken, zoals het vrijwel elke dag kleuren van zijn haar", vertelt May in gesprek met 888Sport over de Fransman.

Naast het privéleven van Pogba is ook zijn positie op het veld vaak onderwerp van discussie. Volgens May komt de Frans international het best tot zijn recht op een driemansmiddenveld. "Misschien heeft hij een extra verdedigende middenvelder nodig die hem vertelt 'ga maar, leef je uit'. Ik denk dat hij het best is als linkshalf. Op die positie speelde hij ook zijn beste wedstrijd van dit seizoen, uit bij Everton. Op een gegeven moment zal het elftal om hem heen gebouwd worden."