FC Eindhoven grijpt in en zet Jupiler League-topscorer uit selectie

Mart Lieder is uit de selectie van FC Eindhoven gezet. Wat er precies is voorgevallen laat de club niet weten. Wel meldt de club uit Noord-Brabant via de officiële kanalen dat de spits zich voorlopig niet meer bij het eerste elftal hoeft te melden. Zodoende mist hij hoe dan ook de wedstrijd van vrijdagavond tegen NEC.

FC Eindhoven, de nummer achttien van de Jupiler League, laat op de clubwebsite niets los over wat Lieder heeft misdaan. In een statement wordt gesproken over een straf vanwege ‘disciplinaire redenen’. Tot zaterdag zal hij trainen met FC Eindhoven Onder-19. Of trainer David Nascimento hem daarna weer terug naar de A-selectie haalt, wordt niet gemeld.

Lieder, met 23 doelpunten topscorer van de competitie, is bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Eindhoven. Eerder kwam de 27-jarige spits uit voor Vitesse, RKC Waalwijk, FC Dordrecht en het Zwitserse FC Aurau. Lieder heeft een aflopend contract in Eindhoven.