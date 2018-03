‘Tévez een maand aan de kant na ongelukkig bezoek aan gevangenis’

De clubleiding van Boca Juniors is niet blij met Carlos Tévez. De Argentijnse aanvaller is namelijk geblesseerd geraakt tijdens een gevangenisbezoek. Volgens het Argentijnse Clarin heeft de 34-jarige spits een spierscheuring in zijn kuit opgelopen tijdens een potje vijf-tegen-vijf.

Tévez ging dinsdag op bezoek bij zijn broer Juan Alberto Martinez in de gevangenis van Cordoba. Laatstgenoemde zit al sinds zijn zestiende vast in een extra beveiligde gevangenis, vanwege het coördineren van een gewapende overval. Bij het bezoek aan zijn broer leek Tévez het een goed idee om een potje te voetballen, maar daarbij raakte hij dus geblesseerd.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang de Argentijn precies is uitgeschakeld, maar naar verwachting staat hij ongeveer een maand aan de kant. Tévez keerde reeds terug bij Boca Juniors na een Chinees avontuur. Hij stond kort onder contract bij Shanghai Shenhua. Daar verdiende hij op jaarbasis naar verluidt veertig miljoen euro.