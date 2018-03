Steun voor Younes na verbanning: ‘Het was niet nodig geweest’

Amin Younes komt dit seizoen niet meer in actie voor het eerste elftal van Ajax en dat vindt Sjaak Swart zonde. De Duitse buitenspeler is door trainer Erik ten Hag verbannen naar het tweede elftal omdat hij vlak voor tijd in de wedstrijd tegen sc Heerenveen weigerde in te vallen. In eerste instantie zette Ten Hag de aanvaller voor twee weken uit de selectie, maar afgelopen maandag maakte Ajax bekend dat Younes de rest van het seizoen niet meer zal spelen in het eerste elftal.

Ten Hag gaf als reden dat hij alleen wil werken met spelers die volledig gemotiveerd zijn. Swart is het niet helemaal eens met de verbanning. Hij is van mening dat het niet zo ver had hoeven komen. "Ik vind het jammer, want het is een heerlijk ventje. Hij heeft zich fantastisch gedragen bij Ajax", zegt Swart in gesprek met De Telegraaf. “Hij heeft altijd geprobeerd meer te doen als ieder ander op de training. Dus ik vind het jammer dat dit gebeurd is. Het was niet nodig geweest.”

Ten Hag gaf na de wedstrijd aan dat hij Younes met een invalbeurt wilde belonen voor de manier waarop hij zich de weken daarvoor had laten zien op de training. “De manier waarop het gegaan is, ben ik het niet helemaal mee eens”, aldus Mister Ajax. “Als hij gevraagd wordt in te vallen, moet hij dat doen. Aan de andere kant, in de 91e minuut invallen vind ik geen beloning.”

Younes leek in januari nog op weg naar Napoli, maar die transfer ketste op het laatste moment af. "Die jongen is natuurlijk een beetje in de war geraakt dat hij al bij het Duitse elftal kwam. Dat is hoog, maar hij had nog een of twee jaar bij Ajax moeten spelen. Ook om beter te worden, want zo goed was hij ook niet de laatste tijd. Maar hij kan wel voetballen."