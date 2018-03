Til ziet Oranje als ‘eye-opener’: ‘Memphis is echt een kanon’

Guus Til beleeft het seizoen van zijn grote doorbraak bij AZ. Het kwam zelfs tot een oproep voor het Nederlands elftal, met een debuut tegen Portugal (0-3) als gevolg. De talentvolle middenvelder bracht een week lang door met de selectie van Oranje en zag dat hij nog bergen werk te verzetten heeft om uiteindelijk te groeien naar het gewenste niveau, zowel op voetballend gebied als fysiek.

In gesprek met Voetbal International laat Til weten dat hij zich bij AZ nooit de kleinste of dunste voelt, omdat de selectie van de Alkmaarders uit veel jonge spelers bestaat. “Hier is dat anders. Als ik naar de benen van Memphis en Van Dijk kijk, denk ik: Tsjongejonge Guus, er mag bij jou wel wat bij. Memphis is echt een kanon. Voor mij is deze periode bij Oranje een eye-opener van waar ik naar toe moet als voetballer. Er is nog werk aan de winkel, dat is duidelijk.”

De twintigjarige Til kwam vorig seizoen al tot elf competitiewedstrijden, waarin hij voornamelijk als invaller acteerde. “Ik ben een laatrijper, in veel opzichten. Ik heb nog nergens haar bijvoorbeeld. Dan heb ik het over baardgroei hè, voor alle duidelijkheid”, klinkt het. “Dat heeft met testosteron te maken. Er zit nog veel rek in mij, ook fysiek. Niet dat ik enorme bovenbenen en kuiten moet gaan kweken, dat is met mijn manier van spelen niet zo nodig. Voor mijn type spel heb ik een pezig lijf nodig en daar werk ik aan.”

Til kreeg van bondscoach Ronald Koeman te horen dat hij vooral moest genieten bij Oranje en dat hij niet voor niets was uitgenodigd. Hij maakte een goede indruk en mocht tegen Portugal invallen. “Ik hoopte natuurlijk op de selectie, maar had het eerlijk gezegd niet verwacht. Ik snap wel dat sommige mensen mijn uitverkiezing vroeg vonden. Deze eerste week heb ik vooral benaderd om er veel van te leren en aan het grote werk te snuffelen. Dan heb ik dat alvast in mijn bagage.”