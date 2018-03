‘Meesterscout van AS Roma volgt ontwikkelingen bij NAC Breda’

Manu García heeft zich in de kijker gespeeld bij AS Roma. Calciomercato meldt dat de achttienjarige aanvallende middenvelder van Manchester City, die op huurbasis uitkomt voor NAC Breda, in beeld is bij sportief directeur annex meesterscout Monchi.

Het is niet bekend hoe serieus de interesse van i Giallorossi is, maar het lijkt vrijwel vast te staan dat het voor NAC onmogelijk is geworden om García een jaar langer te houden in het Rat Verlegh Stadion. De Spanjaard kwam er tot dusverre tot drie doelpunten en tien assists in 52 officiële wedstrijden.

Trainer Stijn Vreven voorspelde in februari al dat García in de zomer ‘gewoon’ gaat vertrekken bij NAC: “Voor Manu is the sky the limit. Net als Angeliño een kwaliteitsspeler die niet lang meer in Breda zal spelen.” Het contract van García bij Manchester City loopt overigens nog tot de zomer van 2020 door.