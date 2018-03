‘Na de uitschakeling door Sevilla vond Ibrahimovic het genoeg’

Zlatan Ibrahimovic zette vorige week vrijdag zijn handtekening onder een contract tot nieuwjaarsdag 2021 bij Los Angeles Galaxy. De 36-jarige aanvaller speelde dit seizoen door blessureleed slechts zeven wedstrijden bij Manchester United en besloot zijn verbintenis in te leveren. De uitschakeling in de Champions League vormde de spreekwoordelijke druppel, zo vertelt zijn dokter.

“Ibrahimovic en José Mourinho gingen goed met elkaar om. Hij hield van Manchester United en was er voor zijn blessure een held. Het idee was om te kijken of hij nog terug kon komen, prijzen kon winnen, zeker de Champions League”, aldus dr. Freddie Fu Ho-keung tegenover de South China Morning Post. “Nadat Manchester United was uitgeschakeld door Sevilla, vond Ibrahimovic het genoeg, denk ik.”

“Manchester United kan Manchester City in de Premier League niet meer bijbenen en misschien kunnen ze de FA Cup nog winnen, maar dat is geen prijs als de Champions League. Ibrahimovic heeft alles zo’n beetje wel meegemaakt, heeft bijna alle grote prijzen gewonnen. Helaas verloren ze van Sevilla. Ik denk dat hij anders langer was gebleven, maar dat heeft Zlatan tegenover mij niet bevestigd.”

Ibrahimovic, 116-voudig international van Zweden, kwam in dienst van Manchester United tot 29 doelpunten in 53 officiële wedstrijden en daar gaf hij 10 assists bij. Zijn nieuwe werkgever Los Angeles Galaxy, die getraind wordt door Sigi Schmidt, speelt komende zaterdag thuis tegen Los Angeles FC en volgens Amerikaanse media is de kans groot dat Ibrahimovic dan in actie zal komen in het StubHub Center.