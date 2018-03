Vertrek uit Rotterdam dreigt: ‘Zwolle is te rijden, maar dat zijn meer clubs’

Excelsior presteert dit seizoen boven verwachting en dat komt mede door het goede spel van Hicham Faik. De middenvelder, die sinds de zomer van 2016 actief is voor de Kralingers, zegt in gesprek met FOX Sports op zoek te zijn naar een nieuwe club, aangezien zijn contract bij Excelsior afloopt.

De middenvelder heeft vernomen dat PEC Zwolle interesse heeft, maar zegt ook aan het buitenland te denken. "Voor mezelf weet ik wel welke kant ik op wil, maar ik heb nog geen besluit genomen. Ik hoef niet per se in Nederland te blijven, maar het moet niet te ver zijn. Ik wil geen vliegtuig pakken, laat ik het zo zeggen. Ik moet terug kunnen rijden naar Zuid-Holland."

"Zwolle is te rijden. ja. Maar er zijn meer clubs die te rijden zijn hoor. Ik heb gehoord dat ze geïnteresseerd zijn. Het is een mooie club, maar er zijn meerdere mooie clubs in Nederland en omgeving. We zullen zien. Ik denk niet dat het nog heel lang gaat duren, maar ik ben er nog een beetje over na aan het denken", besluit de 26-jarige middenvelder.