‘Misschien kan Isco wel regelmatig spelen bij Atlético Madrid’

Isco stelde dinsdag dat hij naar eigen inzicht te weinig aan spelen toekomt bij Real Madrid. “Ik krijg niet het vertrouwen dat een speler nodig heeft, maar misschien zit het probleem aan mijn kant omdat ik niet weet hoe ik het vertrouwen van Zinédine Zidane moet winnen”, zei de middenvelder. Mede-international Koke blijft hoe dan ook een fan van de 25-jarige Isco, zo vertelt hij aan AS.

“Als hij bij Spanje speelt, is hij de beste, voor zover ik weet”, begint de 26-jarige Koke. “Hij is van een spectaculair niveau. Ik zie hem niet iedere dag aan het werk bij zijn club en weet natuurlijk niet hoe Zidane over hem denkt, maar ik houd van Isco. Als hij daar niet regelmatig speelt, dan kan hij dat misschien doen bij Atlético Madrid”, knipoogt de viceaanvoerder.

Isco, 27-voudig international, maakte in de zomer van 2013 voor ongeveer dertig miljoen euro de overstap van Málaga naar Real Madrid en speelde sindsdien 231 officiële wedstrijden voor de Koninklijke. Daarin was hij goed voor 40 doelpunten en 52 assists. Het contract van Isco in het Santiago Bernabéu loopt nog tot de zomer van 2022 door.