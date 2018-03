Manchester-clubs alert: ‘Zij willen een clausule van 100 miljoen, wij van 20’

Jorginho staat in de hevige belangstelling van Manchester City, Manchester United en Liverpool en diens zaakwaarnemer zwakt de geruchten over een eventuele transfer zeker niet af. De belangenbehartiger van de middenvelder van Napoli geeft echter wel aan dat er nog geen officiële pogingen zijn geweest van de Engelse topclubs.

"Ik was in Manchester voor een paar dagen en ik moet zeggen dat Jorginho het goed deed tegen Engeland", zegt Joao Santos in gesprek met Radio CRC. "Of er een toekomst voor hem is in de Premier League? Hij heeft een bepaalde waarde voor Napoli, hij is een bedrag waard dat bijna door elke Premier League-club kan worden betaald."

"Bovendien kan hij niet worden verkocht aan een andere club in Italië. Hij wordt gevolgd door grote clubs en dat is normaal, want hij speelt op het hoogste niveau met Napoli. En we mogen nu ook spreken over een international", aldus Santos, die aangeeft dat nog geen enkele club hem heeft benaderd voor een mogelijk vertrek bij de Italiaanse topclub.

"Tot op de dag van vandaag zijn er geen officiële aanbiedingen. Jorginho denkt momenteel alleen aan Napoli en we moeten wachten tot het eind van het seizoen om beslissingen te maken. Ook van Napoli hebben we geen contractaanbieding gekregen. Napoli wil de afkoopclausule op honderd miljoen euro zetten, terwijl wij het op twintig miljoen willen zetten."