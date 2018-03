Enorm dieptepunt lonkt zondagavond voor Seedorf en Deportivo in Madrid

Atlético Madrid verloor twee van de laatste drie competitieduels en heeft nog maar vier punten voorsprong op nummer drie Real Madrid. Voor Deportivo la Coruña, dat zeven punten onder de rode streep staat, dateert de laatste zege alweer van 9 december 2017: een 1-0 overwinning op Leganés. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Wanda Metropolitano, zondagavond vanaf 19.45 uur.

O Atlético Madrid won elk van de laatste elf thuisduels met Deportivo la Coruña in LaLiga. In negen van deze wedstrijden hielden de Madrilenen de nul.

O Deportivo la Coruña wacht al sinds februari 2004 op minimaal een punt in de thuishaven van Atlético Madrid. Destijds werd onder leiding van Javier Irureta met 0-0 gelijkgespeeld.

O Atlético Madrid verloor niet één van de laatste zestien thuiswedstrijden in LaLiga: twaalf overwinningen, vier remises. Dat is de beste thuisreeks van de Madrilenen sinds oktober 2016, toen men een serie van 22 thuisduels zonder nederlaag afsloot.

O Atlético Madrid heeft in niet één van de laatste vijf thuiswedstrijden in LaLiga een tegendoelpunt geïncasseerd. Dat is de beste thuisreeks van de Madrilenen sinds februari 2003, toen men een serie van acht thuisduels zonder tegengoal afsloot.

O Deportivo la Coruña won niet één van de laatste veertien wedstrijden in LaLiga: vijf remises, negen nederlagen. Het uitblijven van een zege in Madrid zou de slechtste reeks van de Galiciërs op het allerhoogste niveau betekenen: vijftien duels zonder zege.

O Atlético Madrid verloor niet één van de zes competitieduels waarin men zonder Antoine Griezmann aantrad sinds de komst van de Fransman in 2014/15: drie zeges, drie remises. De aanvaller zit zondag een schorsing uit.

O Atlético Madrid incasseerde dit seizoen exact vijftig procent van de tegendoelpunten in LaLiga uit dode spelmomenten: zeven van de veertien. Dat is het hoogste percentage van alle clubs in LaLiga.

O De enige twee eerdere trainersontmoetingen tussen Diego Simeone en Clarence Seedorf, kwartfinales van de Champions League tussen Atlético Madrid en AC Milan in 2014, eindigden in het voordeel van de Argentijn: twee zeges en een doelsaldo van 5-1.

O Clarence Seedorf kan de eerste trainer van Deportivo la Coruña worden die niet één van zijn eerste acht duels (drie remises, vier nederlagen) in LaLiga wint sinds Enrique Orizaola in 1966: twee remises, zes nederlagen.

O Deportivo la Coruña maakte dit seizoen liefst 38 procent van de doelpunten in LaLiga met het hoofd: 10 van de 26. Dat is het hoogste percentage van alle clubs in LaLiga.