Heracles Almelo laat acht spelers gaan: ‘Het was een mooie tijd’

Bram Castro vertrekt bij Heracles Almelo. De 35-jarige doelman heeft ‘in onderling overleg’ met de club besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen, zo laat de nummer negen van de Eredivisie vrijdag weten via de officiële kanalen.

De aanvoerder maakte in de zomer van 2014 de overstap van MVV Maastricht naar Heracles, nadat hij al voor Sint-Truiden, PSV, Roda JC Kerkrade en KRC Genk had gespeeld. In dienst van Heracles kwam de Belg tot 121 wedstrijden waarin hij 186 doelpunten om de oren kreeg. 27 keer hield Castro zijn doel schoon.

“We denken allebei dat het goed is'”, zegt technisch manager Mark-Jan Fledderus in een reactie tegen TC Tubantia. “Het was een mooie tijd waarin we veel voor elkaar hebben kunnen betekenen.” Castro: “Het is jammer dat aan een mooie periode een einde komt, maar ik kijk ook uit naar een nieuwe sportieve uitdaging.”

Heracles heeft verder het aflopende contract van Tim van de Berg formeel opgezegd en de verbintenissen van Gor Agbaljan, Renze Fij, Kai Huisman, Daryl van Mieghem en Jaroslav Navratil worden niet verlengd. Verder wordt de optie in het contract van Roland Baas niet gelicht, maar de optie in het contract van middenvelder Niels Leemhuis wél.