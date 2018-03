Aanvaller uit Tweede Divisie naar Eredivisie: ‘Zo is het balletje gaan rollen'

Ahmad Mendes Moreira verdiende door zijn goede spel bij Kozakken Boys een transfer naar FC Groningen, waar hij volgend seizoen gaat samenwerken met goede bekende Danny Buijs. De 22-jarige linksbuiten, die in eerste instantie een contract voor een jaar krijgt bij de Eredivisionist, is al op huizenjacht in Groningen.

"Volgende maand ga ik weer naar Groningen en zal ik drie huizen bezichtigen. Ik ken verder niemand daar, dus het is een grote stap. Ik heb gehoord dat Groningen een leuke stad is. Soms zelfs te leuk, haha. Maar ik ben niet zo’n uitgaanstype, dus dat komt goed uit", aldus de jongeling in gesprek met ELF Voetbal. Mendes Moreira gaat bij Groningen weer samenwerken met Buijs, nu nog trainer bij Kozakken Boys.

"Ik ben er heilig van overtuigd dat Danny de Eredivisie aankan. Hij is een echt voetbaldier dat heel de dag bezig is met zijn team", zegt de aanvaller, die indruk maakte toen Ron Jans hem bekeek tijdens een duel met Jong Sparta: "Die wedstrijd maakte ik twee doelpunten en gaf ik een assist. Zo is het balletje gaan rollen. FC Groningen was als enige club concreet. Ik heb in de media gelezen dat NEC en FC Den Bosch belangstelling zouden hebben, maar van die clubs heb ik nooit iets gehoord."