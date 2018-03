Onderzoek naar apengeluiden jegens Dembélé: ‘Ik zeg: stop, stop stop!’

Tijdens de interland tussen Rusland en Frankrijk zijn er in de tweede helft apengeluiden gemaakt naar Ousmane Dembélé, meldt AFP. Ook zou er zijn gejoeld toen Paul Pogba ruim een kwartier voor tijd aan de bal was. Het antidiscriminatiecomité van Rusland is een onderzoek gestart.

“Momenteel loopt er een onderzoek en alle details zullen zorgvuldig worden gecontroleerd”, bevestigt woordvoerder annex oud-middenvelder Aleksei Smertin tegenover Championat. “Als er straks resultaten op tafel liggen, dan zullen we die communiceren. Als er overtredingen zijn gemaakt, zullen er passende maatregelen worden genomen.”

Le Figaro schrijft overigens dat niet één speler van Frankrijk na afloop heeft bevestigd racistisch te zijn bejegend, toen de krant hen naar de kwestie vroeg. In 2015 publiceerde de FIFA nog een rapport (‘Time for Action’) waarin men stelde dat er tussen mei 2012 en mei 2014 meer dan 200 racistische incidenten hebben plaatsgevonden in het Russische voetbal.

Igor Lebedev, lid van het uitvoerend comité van de bond en fractievoorzitter van de LDPR, vindt dat de fans aangepakt moeten worden als er sprake is van racisme: “Ik vertel hen: stop, stop, stop! Er zijn normen, niet alleen in een stadion, maar ook in het leven. We hebben in het verleden straffen uitgedeeld, maar kennelijk waren die te soft, of zijn bepaalde fans de ernst van het probleem nog altijd niet gaan begrijpen.”

“Aan dit geduld komt een keer een einde. Dan gaan we hardere maatregelen nemen waardoor de fans ons wel móeten horen. Willen wij ons land tijdens het WK ten schande maken? Nee. Willen we de ‘russofobe’ kreten uit het Westen aanvullen met eigen gedragingen waarmee we Rusland in diskrediet brengen? Nee. Dit zal niet worden toegestaan. We hebben het over de prestige van ons land”, aldus Lebedev.