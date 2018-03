PSV strikt talent voor drie jaar: ‘Ik wil hier een grote naam worden’

Mohamed Amine Ihattaren blijft bij PSV. De zestienjarige aanvallende middenvelder van de Onder-17 van de Eindhovenaren heeft zijn eerste profcontract getekend, zo maakt de koploper van de Eredivisie via de officiële kanalen bekend.

Ihattaren, een linkspoot, maakt sinds de voormalige F’jes al deel uit van de jeugdopleiding van PSV en heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis voor drie seizoenen. “Het is heel bijzonder om dit moment met al deze mensen mee te maken. Zij hebben me allemaal geholpen om tot hier te komen”, doelt hij op wedstrijdsecretaris Cees van Merode, technisch manager Marcel Brands, hoofd jeugdopleiding Pascal Jansen, trainer Kristof Aelbrecht en zijn familieleden, die allen bij de signeersessie aanwezig waren.

“Meneer Van Merode kent me al sinds mijn begin bij PSV. Hij heeft me altijd gepusht. Ik wilde heel graag dat hij hier bij was. En thuis ging het al tijden over dit moment. Ik wil een grote naam worden voor PSV en alle supporters. Dat is mijn droom. Sinds de F’jes heb ik hard voor dit contract gewerkt. Als ik dat blijf doen weet ik zeker dat de kans hier komt”, aldus Ihattaren, die onder Mark van Bommel al zijn debuut maakte voor de Onder-19.