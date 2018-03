Tottenham Hotspur kan al achttien jaar niet winnen op Stamford Bridge

De kraker van de 32e speelronde van de Premier League is zonder twijfel de ontmoeting tussen Chelsea en Tottenham Hotspur. De thuisploeg heeft vijf punten minder dan the Spurs en zal de druk op de nummer vier flink willen opvoeren met een overwinning. Opta blikt vooruit op het duel op Stamford Bridge, zondag vanaf 17.00 uur.

O Chelsea is in de laatste 27 Premier League-thuiswedstrijden ongeslagen tegen Tottenham Hotspur. De laatste nederlaag dateert van februari 1990, toen het 1-2 werd.

O Tottenham won al 25 wedstrijden niet meer op Stamford Bridge in de Premier League. Geen enkel ander team uit de Premier League zette zo’n slechte reeks neer tegen één andere tegenstander in één stadion in de competitie.

O Tottenham pakte dit seizoen meer punten in de Londense derby’s dan iedere andere ploeg uit Londen: dertien stuks.

O Chelsea kan voor het eerst sinds 2005/06 twee keer in één seizoen winnen van Tottenham in de Premier League.

O Tottenham gaf bij de laatste twee bezoeken aan Stamford Bridge in de Premier League een voorsprong weg. In mei 2016 werd het na een 0-2 voorsprong 2-2 en in november van datzelfde jaar werd het na een goal van Christian Eriksen 2-1.

O Chelsea kan voor het eerst sinds 30 december twee zeges op rij boeken in de Premier League, na de 2-1 overwinning op Crystal Palace van 10 maart.

O Tottenham is al zes uitwedstrijden in de Premier League ongeslagen, sinds de 4-1 nederlaag tegen Manchester City in december.

O Nadat hij negen wedstrijden niet meer had gescoord, heeft Heung-Min Son nu zeven keer doel getroffen in zijn laatste vijf wedstrijden voor Tottenham.

O Voor Chelsea hebben in de Premier League 51 verschillende spelers gescoord tegen Tottenham (exclusief eigen doelpunten), meer verschillende doelpuntenmakers tegen welk ander team dan ook in de Premier League.

O Onder Mauricio Pochettino heeft Tottenham 59 procent van zijn Premier League-wedstrijden gewonnen waarin Harry Kane heeft meegedaan, tegenover 39 procent van de duels waarin de spits zijn opwachting níet maakte.