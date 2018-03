‘Trieste’ situatie voor Strootman: ‘Hij zal een pas op de plaats moeten maken’

Oranje speelde maandagavond zeer goed tegen Portugal en wist in de eerste helft al de einduitslag op het scorebord te zetten (0-3). Veel lof is er de laatste dagen voor onder anderen doelpuntenmakers Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk en aangevers Matthijs de Ligt en Donny van de Beek. Pierre van Hooijdonk zag echter ook dat Davy Pröpper uitstekend speelde.

De oud-international van Oranje zegt in gesprek met de NOS te verwachten dat Kevin Strootman achter zijn oren zal krabben, aangezien het middenveld van Oranje tegen Portugal, met Pröpper, Van de Beek en Georginio Wijnaldum, goed voor de dag kwam. "Strootman zal een pas op de plaats moeten maken als het gaat om de beoogde basis."

"Dat vind ik op zich niet zo vreemd. De afgelopen jaren heeft hij matig gepresteerd", vervolgt Van Hooijdonk over de veertigvoudig international van Oranje, die vrijdag tegen Engeland (0-1) wel een basisplaats had gekregen van bondscoach Ronald Koeman. "Na zijn zware knieblessure is hij nooit meer de Strootman geworden die we kenden van zijn tijd bij PSV. En dat is triest."