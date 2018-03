Nainggolan krijgt rijverbod en fikse boete na rijden onder invloed

Radja Nainggolan is veroordeeld wegens het rijden onder invloed van alcohol, zo melden diverse Belgische media, waaronder Het Nieuwsblad. De international van België, die dinsdag nog inval tijdens het oefenduel met Saudi-Arabië (4-0), krijgt een rijverbod van een maand en moet een boete van 1600 euro betalen.

Het voorval gebeurde bijna een jaar geleden, een dag na de interland België-Griekenland (1-1). De middenvelder van AS Roma zou na een nachtje feesten positief hebben geblazen toen hij achter het stuur zat. Nainggolan bezocht een discotheek in Sint-Niklaas, wat iets onder Antwerpen ligt. Iets na zeven uur 's ochtends haalden agenten de middenvelder van de weg.

Eerder ontkende Nainggolan nog dat hij met alcohol op gereden heeft: "Ik was helemaal niet dronken, ik had hoogstens een glas te veel gedronken. Bovendien heb ik niet gereden. Een nuchtere vriend van mij zat achter het stuur. Plots kregen we een lekke band, waarna die vriend naar zijn nabijgelegen woning is gewandeld om een oplossing te zoeken."

"Ik heb gewacht achter het stuur in de wagen, waarna een politiepatrouille gepasseerd is en mij heeft laten blazen", aldus de middenvelder ongeveer een jaar geleden. De rechter stelt echter vast dat Nainggolan, die wel vaker in opspraak is gekomen door onhandig gedrag buiten het voetbalveld, wel degelijk onder de invloed van alcohol gereden heeft.