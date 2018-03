ADO wil door met Kishna: ‘Een fitte Ricardo is altijd welkom’

Jeffrey van As sluit niet uit dat Ricardo Kishna ook volgend seizoen voor ADO Den Haag speelt. De 23-jarige linksbuiten kwam in augustus op huurbasis over van Lazio, maar scheurde al na twee optredens (met een totaal van 38 speelminuten) zijn voorste kruisband af waardoor hij waarschijnlijk pas in april weer kan voetballen.

Kishna keert na dit seizoen in principe terug naar Rome, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2019, maar Van As gaat zijn best doen: “Een fitte Ricardo is natuurlijk altijd welkom bij ons. Maar hij zit nog midden in zijn herstel. Aan het eind van het seizoen weten we meer over zijn fitheid”, reageert de manager voetbalzaken op de clubwebsite.

“Voor een langer verblijf zijn meerdere partijen nodig. Lazio, maar natuurlijk ook Ricardo zelf. Dat volgen we uiteraard op de voet en we proberen daar zeker al wat voorwerk in te doen.” ADO gaat ook proberen om Aaron Meijers en Tom Beugelsdijk aan zich te binden en de onderhandelingen met de linksback en centrale verdediger zijn aan de gang.

“Ik heb het gevoel dat zij openstaan voor een langer verblijf in Den Haag. Met Aaron heb ik het zelfs voorzichtig al gehad over de periode na zijn loopbaan. Dat geeft aan dat het gevoel goed is”, aldus Van As, die nog niet weet of doelman Tim Coremans in het Cars Jens Stadion blijft en eraan toevoegt dat hij nog in gesprek gaat met Edouard Duplan en Trevor David.