‘Het gerucht dat hij naar Ajax zou gaan, is een storm in een glas water’

Zakaria Labyad hintte afgelopen transferperiode dat hij wellicht de stap naar een Nederlandse topclub zou maken, maar de aanvaller staat vandaag de dag nog steeds onder contract bij FC Utrecht. Eigenaar Frans van Seumeren geeft aan dat er nooit echt sprake was van een transfer van de spelmaker van de Domstedelingen.

"We waren dicht bij, alleen ik had al besloten om bij Utrecht te blijven", zei Labyad begin februari. "Ik had al voor mezelf besloten om bij Utrecht te blijven. Ik wilde rust voor mezelf en de club creëren. Het was het beste voor mezelf om hier te blijven, omdat je hier altijd speelt en de kans krijgt om je voor volgend seizoen te bewijzen. Het WK komt eraan en ik wil daar graag bij zijn."

"Ik kan er heel duidelijk over zijn", begint Van Seumeren in het supportersmagazine Forza. "Er is bij ons geen enkel concreet bod binnen gekomen. Dus het gerucht dat hij naar Ajax zou gaan, kan nu worden afgedaan als een storm in een glas water", aldus de zakenman over Labyad, die nog tot medio 2020 vastligt bij de Eredivisionist.

Van Seumeren gaat ook kort in op de afgeketste transfer van Samuel Armenteros, die in de winter niet werd gehaald omdat volgens de KNVB het niet is toegestaan dat een speler voor meer dan twee clubs per seizoen uitkomt. "Helaas is het niet doorgegaan, wat ik echt een regelrechte schande vind van de KNVB. Ik vind het nu nog steeds ridicuul dat hij niet bij ons speelt, maar in Amerika (Portland Timbers, red.)."