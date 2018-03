Bayern kan voor eerst in achttien jaar tijd thuis kampioen worden

Bayern München kan zich zaterdag voor de 28e keer in de geschiedenis kronen tot kampioen van Duitsland. Het team van de 72-jarige trainer Jupp Heynckes moet dan winnen van Borussia Dortmund en runner-up Schalke 04 moet punten laten liggen tegen SC Freiburg. Der Rekordmeister verloor voor de interlandperiode van RB Leipzig (2-1) en zal dus extra gebrand zijn op een zege. Opta blikt vooruit op het duel in de Allianz-Arena, zaterdag vanaf 18.30 uur.

O Bayern en Dortmund spelen voor de 120e keer in officieel verband tegen elkaar in de Bundesliga. Bayern won 46 procent van deze wedstrijden; BVB 25 procent.

O Bayern kan voor het eerst in één seizoen drie keer winnen van Dortmund. De Beierse formatie won eerder met 1-3 in Westfalen en in de DFB-Pokal won men met 2-1.

O Dortmund heeft sinds 2014/15 veertien officiële goals gemaakt tegen Bayern; negen treffers daarvan werden gemaakt door spelers die reeds zijn vertrokken: Pierre-Emerick Aubameyang, Henrikh Mkhitaryan, Ousmane Dembélé en Marc Bartra.

O Bayern speelt tegen Dortmund zijn 1800e wedstrijd in de Bundesliga en zijn 900e thuisduel in de hoogste afdeling van Duitsland. Enkel Hamburger SV en Werder Bremen speelden in Duitsland meer Bundesliga-duels dan de koploper.

O Als Bayern zaterdag kampioen wordt, dan is dat de eerste keer voor de zuiderlingen sinds 1999/2000 dat men de titel veiligstelt in een thuiswedstrijd.

O Slechts één keer eerder werd Bayern eerder kampioen in de Bundesliga, want in 2013/14 leidde Josep Guardiola de roodwitten al na 27 speelronden naar het goud.

O De laatste keer dat Bayern een thuiswedstrijd op de zaterdagavond verloor in de Bundesliga, was in april 2014. Dortmund won toen met 0-3.

O Dortmund is onder Peter Stöger nog altijd ongeslagen in de Bundesliga: zeven zeges en vijf remises. Geen enkele andere trainer van Dortmund begon met zo’n lange ongeslagen serie als de opvolger van Peter Bosz.

O Michy Batshuayi was in zeven Bundesliga-wedstrijden goed voor zes doelpunten en een assist. Hij scoort gemiddeld iedere 95 minuten; enkel Robert Lewandowski doet het wat dat betreft beter (81 minuten).

O Lukasz Piszczek deed dit seizoen zeventien keer mee in de Bundesliga en verloor geen van die duels. Jérôme Boateng bleef dit seizoen zestien wedstrijden ongeslagen en staat daarmee op de ‘tweede plaats’ in de Bundesliga.