Bondscoach looft Feyenoorder: ‘Zo sterk en zo technisch, ik geloof in hem’

Marokko had dinsdagavond weinig moeite met Oezbekistan en won uiteindelijk met 2-0. Een van de betere spelers aan de kant van de thuisploeg was Sofyan Amrabat, die als controlerende middenvelder een goede wedstrijd speelde. De middenvelder van Feyenoord lijkt met zijn goede spel een definitieve plek in de WK-selectie van Hervé Renard te hebben afgedwongen.

"Ik heb hem gefeliciteerd met zijn spel vandaag", zei de bondscoach van Marokko in gesprek met Voetbal International. De 49-jarige Fransman was lovend over de kwaliteiten van de veelzijdige Feyenoorder. "Zo sterk en zo technisch. Ik geloof in hem en hij is nog zo jong. Hij waarborgt de toekomst van het Marokkaanse voetbal."

In de slotfase van het duel was Amrabat nog even actief als rechtsback, een positie die hij ook wel eens heeft ingevuld bij Feyenoord. "Dat is een groot voordeel", stelde Renard. "Hij kan als middenvelder en als verdediger goed uit de voeten. Bij Feyenoord heb ik hem als rechtsback tegen Manchester City goed zien spelen. Op die plek kan hij ook bij ons spelen."