‘Ik vind Neymar helemaal geen aanvoerder, hij had toen wat problemen’

Brazilië won dinsdagavond met 0-1 van Duitsland in Berlijn, waardoor de ploeg van bondscoach Tite enigszins revanche nam na de 1-7 nederlaag in de halve finale van het afgelopen WK. Neymar was niet van de partij, aangezien de aanvaller van Paris Saint-Germain nog altijd aan het revalideren is. Paulo Sergio hoopt dat Neymar op tijd volledig fit is voor het WK.

“De toekomst is van hem”, zegt de voormalig Braziliaans international in gesprek met Goal. “Het is voor Neymar dé kans om de grote speler van de wereld te worden, daar in Rusland. Maar we moeten wachten. Hij is jong en zal zijn weg uiteindelijk wel vinden. De laatste vier maanden heeft Brazilië het goed gedaan. We hebben ons gemakkelijk gekwalificeerd voor het WK. Tite heeft het geweldig gedaan.”

“Het is zonde dat we Neymar zijn verloren. We moeten afwachten. Hij is een erg belangrijke speler, want in aanvallend opzicht is hij waanzinnig”, vervolgt de oud-aanvaller van onder meer Bayern München. “Maar ik vind helemaal Neymar geen captain, hij moet alleen maar aan voetbal denken. We hebben al eens gezien als aanvoerder en hij had toen wat problemen.”

Sergio kijkt niet alleen uit naar de ontwikkeling van Neymar, maar is ook benieuwd hoe Gabriel Jesus, die in Berlijn de enige treffer voor zijn rekening nam, zich op het WK gaat profileren. “Ik denk dat Gabriel Jesus er nog niet is, hij is erg jong. Voor ons Brazilianen is Neymar de belangrijkste speler. Als Neymar in goede doen, kan hij ook de andere spelers naar grote hoogten stuwen.”