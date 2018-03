Anticlimax dreigt voor Lionel Messi tegen favoriete tegenstander in LaLiga

De in competitieverband nog altijd ongeslagen lijstaanvoerder Barcelona zoekt naar de 24e overwinning in LaLiga, ten koste van Sevilla. Het team van trainer Ernesto Valverde won elk van de laatste vier duels in alle competities. Sevilla presteert de voorbije weken wisselvallig, met drie zeges in de laatste zeven officiële duels. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Ramón Sánchez Pizjuán, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

O Sevilla heeft slechts één van de laatste 21 competitiewedstrijden tegen Barcelona gewonnen: een 2-1 zege in oktober 2015, naast vier remises en zestien nederlagen. In deze reeks hield Sevilla slechts één keer de nul.

O Sevilla kreeg in elk van zijn laatste veertien thuisduels in LaLiga met Barcelona minimaal één tegendoelpunt om de oren. Dat is de langste reeks van de club tegen de Catalanen in competitieverband.

O Sevilla won slechts twee van de zes competitiewedstrijden in het eigen Ramón Sánchez Pizjuán onder Vincenzo Montella: één remise, drie nederlagen. In de voorgaande 21 LaLiga-thuisduels onder Eduardo Berizzo (8) en Jorge Sampaoli (13) verloren de Andalusiërs niet één keer.

O Barcelona heeft niet één van de laatste 36 competitieduels verloren en kwam daarin slechts één keer niet tot scoren, in februari tegen Getafe (0-0). Het competitierecord staat op naam van Real Sociedad, 38 ongeslagen wedstrijden in 1979/80.

O Sevilla heeft tot dusver 45 punten uit 29 competitieduels verzameld. Dat is het laagste puntenaantal van de Zuid-Spanjaarden in deze fase van de competitie in de voorbije vijf seizoenen.

O Geen enkele club uit de top vijf competities van Europa mikte dit seizoen in competitieverband vaker op het aluminium dan Barcelona: 29.

O Paco Alcácer, die trefzeker was in het laatste competitieduel met Athletic Club, maakte zijn laatste dubbelslag in LaLiga tegen Sevilla, in november 2017.

O Lionel Messi maakte tegen geen enkele andere club meer doelpunten in LaLiga dan Sevilla: 23, evenveel als tegen Atlético Madrid. Slechts acht van die treffers waren echter in het Ramón Sánchez Pizjuán.

O Lionel Messi scoorde niet in het eerste competitieduel met Sevilla in het Camp Nou: 2-1. Het is nooit eerder voorgekomen dat de clubtopscorer aller tijden in twee competitieduels in één seizoen niet tegen de Zuid-Spanjaarden scoorde.

O Ernesto Valverde heeft als trainer slechts één van zijn tien thuiswedstrijden tegen Sevilla gewonnen, in dienst van Espanyol: één remise, acht nederlagen.