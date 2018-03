‘Kijk naar de trieste situatie rondom Abdelhak Nouri, waar zeur ik dan om?’

Pelé van Anholt was transfervrij nadat zijn contract bij Willem II ten einde was gelopen. De rechtsback hoopte op een buitenlands avontuur en dat kwam er met Los Angeles Galaxy, waar hij inmiddels alweer weg is. In gesprek met de NOS vertelt Van Anholt dat zijn zaakwaarnemer hem opeens belde met een bericht van de MLS-club: "Nadat ik even had getwijfeld, dacht ik: f*ck it, we gaan gewoon!"

Van Anholt speelde onder meer met de gebroeders Giovani en Jonathan Dos Santos, beiden voormalig speler van Barcelona, en Ashley Cole, die eerder actief was voor Arsenal en Chelsea. "Cole dacht dat ik de broer was van Patrick van Aanholt, met wie hij bij Chelsea had gespeeld", vertelt Van Anholt, die lange tijd kampt met blessureleed, ook al bij LA Galaxy.

"Ik had nog nooit iets met mijn knie gehad, dus wat ik voelde was heel apart. De eerste minuut (in de thuiswedstrijd tegen San José Earthquakes, red.) deed het extreem pijn, maar daarna werd het minder. Ik ben zelfs zonder krukken in de auto gestapt en heb zelf naar huis gereden", aldus Van Anholt, die van LA Galaxy te horen heeft gekregen dat hij op zoek kon gaan naar een nieuwe club en tegenwoordig meetraint met het tweede van sc Heerenveen.

De verdediger baalde, maar kan het ook relativeren. "Kijk naar de trieste situatie rondom Abdelhak Nouri. Waar zeur ik dan om? Ik ben op jonge leeftijd mijn moeder verloren en kan zaken goed in perspectief zien. Dus dit red ik ook wel. Toen ik terugging naar Nederland had ik nog heel wat beddengoed over. Toen ben ik met mijn verloofde de straat op gegaan en hebben we dat weggegeven aan de zwervers. Zo konden we toch iets terug doen."