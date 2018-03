Zoet kan clubrecord evenaren tegen graag geziene gast in Eindhoven

PSV hervat de weg naar het kampioenschap zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De vorige keer dat de Eindhovenaren een Brabantse derby afwerkten, werd er met maar liefst 5-0 verloren van Willem II. NAC Breda zag voor de interlandbreak een relatief goede reeks, met drie duels zonder nederlaag, eindigen met een verliespartij tegen Roda JC Kerkrade (0-1). Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Philips Stadion, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

O PSV verloor slechts één van de laatste 41 thuisduels met NAC in de competitie (34 keer winst, 6 keer gelijk) en maakte meer Eredivisie-goals tegen NAC dan tegen elke andere ploeg (249).

O NAC kwam in de laatste vier Eredivisie-duels met PSV enkel tot scoren uit strafschoppen (twee keer), de laatste goal uit open spel van de Bredanaars werd 370 speelminuten geleden gemaakt door Kees Kwakman.

O PSV staat op 23 zeges na 28 competitieduels; de Eindhovenaren hadden nooit meer zeges na dit aantal wedstrijden (ook 28 in 1985/86, 1987/88, 2002/03, 2004/05 en 2014/15).

O PSV wist slechts twee van de laatste 24 Eredivisie-duels met promovendi niet te winnen (tweemaal gelijk) en kreeg in zes van de laatste tien ontmoetingen met gepromoveerde ploegen geen doelpunt tegen (tien keer winst).

O Jeroen Zoet hield dit seizoen al tien keer de nul in thuisduels en evenaart bij zijn elfde clean sheet in eigen huis een clubrecord (van Hans van Breukelen in 1985/86 en 1986/87 en Ronald Waterreus in 1995/96).

O Geen speler maakte dit seizoen meer Eredivisie-doelpunten in eigen huis dan Luuk de Jong (negen, net als Fran Sol), die in zijn laatste zes Eredivisie-duels met NAC direct betrokken was bij zes treffers (drie goals & drie assists).

O Geen ploeg is momenteel meer uitduels op rij ongeslagen dan NAC Breda (drie, met Excelsior), dat vijf punten pakte in deze drie wedstrijden en slechts één doelpunt tegen kreeg.

O Geen team was dit seizoen vaker trefzeker uit standaardsituaties dan PSV (21, net als Ajax), maar NAC scoorde relatief gezien het vaakst uit dode spelmomenten (42%, 14 van de 33).

O Van alle spelers met minstens vijf Eredivisie-duels dit seizoen komt Sadiq Umar per negentig minuten tot de meeste balcontacten in de vijandelijke zestien (tien) en schoten op doel (drie).

O Angeliño creëerde dit seizoen 68 kansen voor zijn medespelers, de laatste Eredivisie-verdediger die tot meer gecreëerde kansen kwam in een compleet seizoen was Jetro Willems in 2014/15 (75).