‘Hij wordt volgend seizoen misschien wel de beste speler van de wereld’

Javi Martínez is zeer te spreken over Marco Asensio. De aanvallende middenvelder heeft dit seizoen veel mooie dingen laten zien bij Real Madrid en de verdediger van Bayern München is onder de indruk van zijn 22-jarige landgenoot.

Martínez omschrijft Asensio in de Spaanse media als ‘het beste jonge talent in het Europese voetbal’: “Het is geweldig om hem te zien voetballen, maar het belangrijkste is nog wel dat hij levert en goed presteert in de grote wedstrijden. Hij wordt volgend seizoen zeker een van de beste spelers van de wereld, misschien zelfs wel de beste. Het is aan hemzelf.”

Asensio, die tien interlands achter zijn naam heeft staan, kwam dit seizoen veertig keer in actie voor Real Madrid en daarin was de linkspoot goed voor tien doelpunten en vier assists. Volgens Spaanse media is de kans groot dat bondscoach Julen Lopetegui Asensio op het WK in Rusland in de basis zal opstellen van la Furia Roja.