‘Bosz is mijn grote inspirator; hij zei: ‘dit is gaaf, dit moet je doen’’

Voordat John Stegeman besloot in te gaan op een aanbieding van Go Ahead Eagles, heeft hij advies gevraagd aan Peter Bosz en Hendrie Krüzen. De trainer van Heracles Almelo maakte eind februari bekend dat hij zijn aflopende contract niet zou verlengen om aan de slag te gaan bij de huidige nummer zeventien van de Jupiler League.

“Hendrie zei direct dat ik het moest doen. Peter is wat bedachtzamer, maar zei ook: ‘ja, gaaf, moet je doen, past bij je, daar kun je iets moois neerzetten’”, aldus Stegeman in een interview met Voetbal International. De 41-jarige oud-aanvaller noemt de voormalig coach van onder meer Heracles, Ajax en Borussia Dortmund zijn ‘grote inspirator’.

“Naast een geweldige trainer is hij ook een geweldig mens. Ik vind hem een heel lieve man, een echte vriend. Hij zal er in goede en in slechte tijden altijd voor me zijn, dat weet ik.” Stegeman, die tot dusverre 143 wedstrijden als coach in de dug-out zat bij Heracles, voegt eraan toe dat hij trots is op wat Bosz tot dusverre heeft bereikt.